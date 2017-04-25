Россия – Португалия. На матч Кубка конфедераций проданы все билеты

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который пройдет в Москве, были проданы все билеты.

– Это демонстрирует популярность Кубка конфедераций, – передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Игра состоится 21 июня в Москве на «Открытие Арене», которая на время турнира будет переименована в стадион «Спартак».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В группе А сыграют сборные России, Новой Зеландии, Мексики и Португалии. а в группе B выступят сборные Камеруна, Австралии, Чили и Германии.

