Директор по проведению соревнований ФИФА: «Зенит» заверяет, что с полем на новом стадионе все будет хорошо

Директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит оценил состояние футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

– Футбольное поле состоит из двух элементов – поверхность поля и конструкция под ним. Что касается поверхности, газон молодой, новый, требуется работа. Но матчи будут не в апреле, до июня время есть. Будем работать: «Зенит», оргкомитет, власти заверяют нас, что все будет хорошо.

Вибрация под полем – в СМИ много писали об этом, проведена большая работа, мы получили отчет о ней. Мы отслеживали во время тестовых матчей, что говорилось об этом, – передает слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» прошел 22 апреля, в нем «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0. До старта Кубка конфедераций арена примет еще две игры сине-бело-голубых: против «Терека» (7 мая) и «Краснодара» (17 мая).

Во время Кубка конфедераций на стадионе состоятся четыре матча: Россия – Новая Зеландия (17 июня), Камерун – Австралия (22 июня), Новая Зеландия – Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля).