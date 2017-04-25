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Денис Попов: Интрига в борьбе за чемпионство еще не умерла

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от заключительных туров чемпионата России по футболу. 

-  Интрига в борьбе за чемпионство еще не умерла. По-любому для победы в премьер-лиге ЦСКА должен выигрывать все свои матчи и ждать осечек «Спартака» – тяжелая ситуация. Но я думаю, что для ЦСКА сейчас непринципиально выиграть чемпионат, второе место с путевкой в Лигу чемпионов армейцев полностью устроит. У «Зенита» ситуация такая же, как у ЦСКА – бог с ним с чемпионством, надо попасть в Лигу чемпионов.

А вот для «Спартака» выиграть чемпионат принципиально, потому что он его уже давно не выигрывал. По-моему, одно из первых двух мест «Спартак» себе уже обеспечил, задача-минимум им выполнена, но дальше таких шансов на чемпионство у него может и не быть: думаю, в следующем сезоне очухается «Зенит», и все будет по-другому, - цитирует Попова «Еврофутбол.ру».

Напомним, «Спартак» опережает ЦСКА в турнирной таблице РФПЛ на семь очков.

Матч

Спартак - Урал

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция




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