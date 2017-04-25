Бэйл выбыл на три недели и не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Как сообщает Marca, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в матче 33-го тура испанской примеры против «Барселоны» (2:3) получил травму.

Согласно источнику, игрок сборной Уэльса выбыл на три недели и не поможет своей команде в противостоянии с мадридским «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, футболист «сливочных» в матче с каталонским клубом покинул поле на 38-й минуте. Его заменил Марко Асенсио.

В нынешнем сезоне 27-летний валлийский футболист провел во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

Добавим, что матчи с «Атлетико» подопечные Зинедина Зидана проведут 2 и 9 мая.