Павлюченко дисквалифицирован на один матч и на два условно

Форвард «Урала» Роман Павлюченко избежал длительной дисквалификации за нецензурную брань в адрес арбитра матча 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова.

КДК РФС дисквалифицировал 35-летнего нападающего на три матча, однако два из них – условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Кроме того, Павлюченко оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, Павлюченко был удален на 61-й минуте сразу после того, как Еськов показал красную карточку полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, чем вызвал резкое недовольство форварда.

Добавим, что «Урал» доигрывал матч с «Зенитом» ввосьмером. Таким образом, во вторник в матче 25-го тура со «Спартаком» у команды не сыграют Павлюченко, Бикфалви и полузащитник Роман Емельянов.