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Глушаков стал официальным послом ЧМ-2018 в России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан московского «Спартака» и полузащитник сборной России Денис Глушаков стал послом чемпионата мира по футболу от Ростова и ростовской области. 

Напомним, турнир состоится в 2018 году в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

«На днях стал официальным послом чемпионата мира ФИФА от Ростова и моей родной ростовской области. Огромная честь представлять донскую землю в преддверии самого большого в мире футбольного праздника! Приятно, что мне оказано такое доверие, и я, конечно, постараюсь его оправдать. Наш уникальный и гостеприимный край способен поразить, удивить и порадовать всех, кто приедет сюда на чемпионат мира! Ростовская область ждет всех в гости!», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

На днях стал официальным послом Чемпионата мира ФИФА от Ростова и моей родной ростовской области. Огромная честь представлять донскую землю в преддверии самого большого в мире футбольного праздника! Приятно, что мне оказано такое доверие, и я, конечно, постараюсь его оправдать. Наш уникальный и гостеприимный край способен поразить, удивить и порадовать всех, кто приедет сюда на Чемпионат мира! Ростовская область ждет всех в гости! #ЧМ2018 #КК2017 #Россия #Ростов #ЧемпионатМира2018 #ЧемпионатМира #ФИФА #FIFA#football #футбол #ростов#russia #repost #sport #дон #ростовнадону #миллерово #глушаков#рнд #ростовскаяобласть

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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