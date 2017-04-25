Фарм-клуб «Куньлуня» получит название «Куньлунь Ред Стар Кэпитал»

Фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар», который готовится выступать в ВХЛ, будет базироваться в Пекине, а не Харбине, как об этом сообщалось ранее.

По данным ТАСС, команда будет называться «Куньлунь Ред Стар Кэпитал», а ее главным тренером станет Алексей Тертышный, входящий в этом сезоне в тренерский штаб Владимира Юрзинова-младшего в «Куньлуне».

Напомним, в своем дебютном сезоне в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место Восточной конференции в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию «Металлургу» из Магнитогорска.

Также в планах китайского клуба создание молодежной команды для выступления в МХЛ.