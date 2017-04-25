Virtus.pro сыграет с iG.Vitality в плей-офф The Kiev Major

Определились первые пары стадии плей-офф турнира The Kiev Major.



Virtus.pro сыграет с iG.Vitality, а Team Secret встретится с SG e-sports.

16 команд выйдут в плей-офф с форматом single-elimination и матчами до двух побед, а гранд-финал - до трех.



The Kiev Major проходит с 24 по 30 апреля в Киеве. Местом проведения плей-офф станет Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.