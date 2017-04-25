Виталий Мутко: Тему с вип-ложами на новом стадионе «Зенита» мы закрыли

Президент РФС Виталий Мутко высказался об информации СМИ, согласно которой топ-менеджмент «Газпрома» остался недоволен вип-ложами на стадионе «Санкт-Петербург» и потребовал их перестроить.

– Мы эту тему вообще закрыли. Есть требования ФИФА к чемпионату мира. На срок проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира «Зенит» будет следовать этим требованиям, они ничего не могут менять. Когда стадион перейдет «Зениту», они смогут переделывать. Сегодня все вопросы адаптации под контролем ФИФА. Вопросов нет. У нас есть необходимость совершенствовать стадион по многим критериям – есть целый список. Проведем встречу с губернатором, правительством. Всех выслушаем, обсудим, что нужно сделать, чтобы Петербург закрыл все вопросы, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» профинансирует перестройку президентской ложи и 36 вип-лож. Позже «Зенит» опроверг информацию СМИ и заявил, что ложи на арене были отремонтированы.