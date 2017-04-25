«Лион» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Хуан Мата: Апрель кажется мне целой вечностью, никогда прежде я не попадал в подобную ситуацию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, выбывший по предварительным оценкам до конца сезона, рассказал о своем физическом состоянии.