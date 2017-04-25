«Лион» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции.
По информации France Football, форварда планирует арендовать «Лион».
Ранее этот клуб уже приобрел у «МЮ» голландского атакующего полузащитника Мемфиса Депая.
Напомним, в 2015 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Монако» за переход Марсьяля 60 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач в 19 проведенных матчах АПЛ.
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