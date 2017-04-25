Фабио Капелло: Каждый раз, когда класико проходит в Мадриде, игроки «Реала» пытаются травмировать Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло дал комментарий после матча «сливочных» с «Барселоной» в 33-м туре испанской примеры.

Напомним, игра прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба. Победный гол забил лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

«Каждый раз, когда матч «Барселоны» и «Реала» проходит в Мадриде, игроки «сливочных» пытаются нанести травму Лионелю Месси. Думаю, Серхио Рамос заслуженно был удален с поля. Арбитр поступил правильно, это было прямая красная карточка. Посмотрите повтор эпизода, это ведь просто преступление.

Что касается конкуренции между Месси и Криштиану Роналду, то я скажу так: Лионель – настоящий гений, а Роналду просто хороший игрок. Здорово наблюдать, как Месси повел команду за собой. Он в очередной раз продемонстрировал свое величие. Роналду играет, как настоящий бомбардир. У него отлично это получается, но в матче на «Сантьяго Бернабеу» мы увидели настоящего гения, который помог своей команде завоевать три очка. Я был там. Месси показал мне то, чего я никогда не видел», – цитирует итальянского специалиста Fox Sports.

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