Генсекретарь ФИФА: Наши оценки стоимости телеправ и предложения от российских каналов стоят далеко друг от друга

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о переговорах с российскими телеканалами по поводу прав на трансляции матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира.

– Наши оценки и предложения, которые мы получили от российских каналов, стоят далеко друг от друга. Когда я приезжала сюда за 100 дней до первого матча, дискуссия продолжалась. Надеюсь, к началу Кубка конфедераций вопрос будет решен, и футбольные болельщики не будут испытывать проблем с трансляциями.

Почему все так затянулось? Разные причины: и международная обстановка, и финансовая ситуация. Для нас сейчас важное прийти к соглашению по телеправам в России. Надеюсь, скоро появятся хорошие новости, – передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля. Ранее сообщалось, что российские телеканалы еще не выкупили права на показ этих турниров. По данным СМИ, ФИФА запросила за права 120 миллионов евро, а российская сторона готова заплатить в три раза меньше.