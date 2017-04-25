Испанский журналист: История с переходом Де Хеа в «Реал» подходит к концу

Месси выплюнул зуб и забил. Детали матча «Реал» – «Барса», которых вы не видели Несколько крутых эпизодов и диалогов стали известны в течение пары дней после зажигательного Класико «Реал» – «Барселона».

Эден Азар: О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже Полузащитник «Челси» Эден Азар о своем возможном трансфере в «Реал». «Пока никаких контактов не было. Сейчас я думаю лишь о концовке сезона. О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже. К тому же, у меня действующий контракт, который в силе еще два или три года. Я лишь хочу закончить сезон на позитивной ноте.