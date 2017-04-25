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Испанский журналист: История с переходом Де Хеа в «Реал» подходит к концу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналист издания El Transistor Хосе Рамон де ла Морена сообщил, что мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» уладили все детали сделки по трансферу голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа.

«История с его переходом в «Реал» подходит к концу», – заявил де ла Морена, слова которого приводит Marca.

Отметим, что вратарь сборной Испании был близок к переезду в «Реал» в 2015 году, однако, тогда трансфер не состоялся, поскольку стороны не успели вовремя оформить все нормативные документы.

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