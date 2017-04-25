Виталий Мутко: Как и миллион людей, я поклонник Месси

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном непопадании на чемпионат мира-2018 сборной Аргентины, которая в отборочном раунде среди команд Южной Америки занимает пятое место, дающее право сыграть в стыковых матчах.

– Я думаю, что в спорте должно все решаться на футбольном поле. Все бывает. Аргентина, Голландия и еще несколько стран – Уэльс, например – находятся в зоне непопадания или критической зоне попадания на чемпионат мира. Я уважаю сборную Аргентины. Как и миллионы людей, я поклонник Месси. Он сам себя сделал, стал великим игроком. Жалею, что он получил дисквалификацию.

По последней игре с «Реалом», которую я посмотрел, думаю, он возвращает себе кондиции. Наши поклонники футбола хотели бы видеть Месси здесь. Парадоксально, что команда, которая играла в финале, может не попасть. Надеюсь, что есть возможность выйти, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, от Южной Америки на чемпионат мира напрямую выходят четыре команды. Пятая сборная проведет стыковые матчи с командой из Океании. После 14 туров первые четыре места занимают сборные Бразилии, Колумбии, Уругвая и Чили.

Ранее ФИФА дисквалифицировала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча за оскорбление арбитра.