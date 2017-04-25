Канадский прыгун с шестом: Я гей и горжусь этим!

Канадский прыгун с шестом Шон Барбер, допущенный до ОИ-2016 в Рио-де-жанейро, несмотря на наличие в организме следов кокаина, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Facebook спортсмена.

«Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за поддержку. Я продолжаю расти как личность. Родители – моя главная опора, они помогли мне через многое пройти в последнее время. Что касается моих друзей, то вы навсегда останетесь моими друзьями. Я тоже люблю вас», – написал Барбер.

Отметим, что незначительная концентрация кокаина в организме канадского прыгуна была обнаружена перед стартом Игр в Рио-де-Жанейро.

Спортсмен объяснил попадание запрещенного вещества в допинг-пробу поцелуем с употреблявшей наркотик девушкой. В ВАДА и МОК эти объяснения сочли достаточными, чтобы не накладывать на спортсмена санкции.