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Эден Азар: О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются приобрести хавбека сборной Бельгии грядущим летом.

«Пока никаких контактов не было. Сейчас я думаю лишь о концовке сезона. О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже. К тому же, у меня действующий контракт, который в силе еще два или три года. Я лишь хочу закончить сезон на позитивной ноте», – цитирует Азара Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист «синих» провел во всех турнирах 36 матчей, забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2020 года.

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