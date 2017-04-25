Эден Азар: О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются приобрести хавбека сборной Бельгии грядущим летом.

«Пока никаких контактов не было. Сейчас я думаю лишь о концовке сезона. О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже. К тому же, у меня действующий контракт, который в силе еще два или три года. Я лишь хочу закончить сезон на позитивной ноте», – цитирует Азара Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист «синих» провел во всех турнирах 36 матчей, забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2020 года.