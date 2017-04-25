«Манчестер Юнайтед» может приобрести Бернарду Силву за 50 миллионов евро

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на France Football, 22-летний португалец уже ведет переговоры с английским клубом, и они находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

При этом ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что перед чемпионатом мира лидеры команды, в том числе Силва, никуда не уйдут и проведут за монегасков еще один сезон.

В нынешнем сезоне Силва провел 32 матча в лиге 1, забил шесть голов и сделал десять голевых передач.

Португалец проводит в «Монако» третий сезон после того, как в 2014 году перешел из «Бенфики».