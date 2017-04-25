Николай Димитров: От матча с «Зенитом» у игроков «Урала» остались смешанные эмоции

Болгарский полузащитник «Урала» Николай Димитров полагает, что не стоит заострять внимание на теме судейства в чемпионате России.

- Какие впечатления остались у команды после игры с «Зенитом»?

- Эмоции смешанные: и хорошие, и плохие. Отрицательные моменты - мы не сумели добиться нужного результата и, конечно, разочаровала работа арбитра. С другой стороны, мы чувствуем, что все сделали правильно и должны были получить больше от этой игры.

- Когда-нибудь в своей карьере встречались с таким судейством?

- Я повидал много судейских ошибок за свою футбольную жизнь. Они встречаются достаточно часто и не только в чемпионате России. Но мы должны уважать судей и не стоит так часто комментировать их действия после игры.

- Что происходило в раздевалке «Урала» после матча?

- Конечно, мы были очень злы и возмущены результатом. Но спустя пару дней все уже успокоились - понимаем, что исправить ситуацию все равно никак не получится, - рассказал Димитров в интервью «Известиям».

Напомним, арбитр Алексей Еськов по ходу второго тайма удалил с поля трех футболистов команды гостей. После этого «Зенит» дожал соперников (2:0).

25 апреля «Урал» сыграет со «Спартаком» на «Открытие Арене».