Государство не будет оплачивать покупку телеправ на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с получением российскими телеканалами прав на показ матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

– Они могут сначала реализовать права на Кубок конфедераций, а потом на чемпионат мира. Разница в цифрах есть, но не хотел бы называть. Они работают сейчас.

– Государство не планирует оплачивать в случае чего?

– Как мы можем сделать? Это рыночная субстанция – реклама, телевидение, права, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее сообщалось, что российские телеканалы еще не выкупили права на показ этих турниров. По данным СМИ, ФИФА запросила за права 120 миллионов евро, а российская сторона готова заплатить в три раза меньше.