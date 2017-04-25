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Илья Авербух: Медведевой не нужно учить четверной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Хореограф Илья Авербух считает, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой нет необходимости включать четверной прыжок в свои программы.

«Жене Медведевой не нужно учить четверной. Она находится в настоящем времени, когда в женском одиночном катании нет четверных, и Женя его точно учить не будет. Может лет через десять его кто-то начнет прыгать на соревнованиях из девочек. Такой погони точно не надо», – приводит «Р-Спорт» слова Авербуха.

Напомним, ранее на YouTube появились видеозаписи, на которых ученицы тренера Этери Тутберидзе 13-летняя Анна Щербакова и 12-летняя Александра Трусова исполняют четверные прыжки.

Добавим, что Медведева также занимается в группе Тутберидзе.

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