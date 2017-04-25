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Андреа Бардзальи: Погба сказал мне, что в Лиге чемпионов болеет за «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи рассказал, что бывший хавбек туринского клуба Поль Погба, который вернулся минувшим летом в «Манчестер Юнайтед», поддерживает действующего чемпиона серии А.

«На днях мы общались с Погба и он сказал мне, что рад видеть нашу команду в полуфинале Лиги чемпионов. Поль болеет за «Ювентус». Знаете, тот, кто-когда то покинул туринский клуб, все равно остается его частью. В любом случае, сила «Ювентуса» – в единстве. Так было всегда», – приводит слова Бардзальи Tuttosport.

Напомним, в полуфинале команда Массимилиано Аллегри проведет два матча против «Монако».

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