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Церемония открытия Кубка конфедераций пройдет за два часа до первого матча турнира

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о церемонии открытия Кубка конфедераций.

- Церемония открытия пройдет 17 июня в 16:00 - за два часа до игры Россия - Новая Зеландия. Деталей раскрыть не могу, но она будет в чаше стадиона, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»). 

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии пройдет в Петербурге. 

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