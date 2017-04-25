Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Футбол  Боруссия М- : -Айнтрахт
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Лавров: Мысли о «Спартаке» помогают успокоиться во время переговоров

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что помогает ему успокоиться, когда партнеры по переговорам не слышат его.

«Я постоянно думаю о «Спартаке», – цитирует «РИА Новости» министра со ссылкой на журнал Esquire.

Напомним, ранее Лавров рассказывал, что болеет за «Спартак» с детства, когда жил у бабушки и дедушки в Ногинске и играл в футбол на стадионе «Спартак».

«Дом стоял на окраине, а рядом находился стадион «Спартак». Летом мы играли там в футбол, зимой гоняли в хоккей, участвовали в турнире «Золотая шайба». Оттуда и пошла моя любовь к красно-белым. «Спартак» органично вошел в мою жизнь», – рассказывал Лавров.

16 апреля Лавров посетил матч «Спартак» – «Зенит» (2:1) и поздравил команду с победой, спустившись в раздевалку после игры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Оренбург» – «Зенит». Кокорин не поехал с командой на выездПетербургский «Зенит» отправился в Оренбург, где 26 апреля в рамках 25-го тура РФПЛ проведет матч с одноименной командой.«Спартак» обыграл «Зенит» и решил – уже чемпион»«Спартак» обыграл «Зенит» и решил – уже чемпион»Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о нынешнем состоянии футбольного «Спартака».Николай Димитров: От матча с «Зенитом» у игроков «Урала» остались смешанные эмоцииБолгарский полузащитник «Урала» Николай Димитров полагает, что не стоит заострять внимание на теме судейства в чемпионате России.Эрнани: Хочу сделать что-то важное для «Зенита»Эрнани: Хочу сделать что-то важное для «Зенита»Полузащитник питерского клуба – 32-й бразилец, которого Мирча Луческу пригласил в свои команды.Павлюченко дисквалифицирован на один матч и на два условноФорвард «Урала» Роман Павлюченко избежал длительной дисквалификации за нецензурную брань в адрес арбитра матча 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова.Денис Попов: Интрига в борьбе за чемпионство еще не умерлаБывший форвард ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от заключительных туров чемпионата России по футболу.КДК РФС: Глушаков пропустит только матч с «Уралом», мы решили не дисквалифицировать его дополнительноГлава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который был удален в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).Валерий Непомнящий: Бердыев давно наработал на приглашение от грандовРоссийский тренер Валерий Непомнящий отметил эффективную работу Курбана Бердыева с «Ростовом».Роман Павлюченко: Новый стадион в Петербурге хороший. Единственное, что не понравилось – раздевалкиНападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от посещения стадиона «Санкт-Петербург», где екатеринбургский клуб встречался с «Зенитом» в рамках 24-го тура РФПЛ (0:2).Роман Павлюченко: Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матчаНападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал скандальное судейство матча с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».Валерий Непомнящий: У «Спартака» есть проблемы, но они со знаком «плюс»Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уралом» в 25-м туре чемпионата России по футболу.Григорий Иванов: Буду просить КДК, чтобы срок дисквалификации Павлюченко был как можно меньшеПрезидент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об удалении Романа Павлюченко в матче против «Зенита», который состоялся в Санкт-Петербурге 22 апреля (0:2).Гарантированный «Зенит» и щедрый «Рубин». Гонка за золотом: 25-й тур РФПЛГарантированный «Зенит» и щедрый «Рубин». Гонка за золотом: 25-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.Юрий Матвеев: Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»Тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о готовности команды к матчу 25-го тура РФПЛ, в котором екатеринбуржцы сыграют в Москве против «Спартака».Возвращение игроков «Спартака», обвинения Орлова и разбор полетов (видео)Возвращение игроков «Спартака», обвинения Орлова и разбор полетов (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Евгений Ловчев: «Спартак» – это команда-эмоцияЕвгений Ловчев: «Спартак» – это команда-эмоцияОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о «Спартаке», чемпионской гонке и судействе в Санкт-Петербурге.«Спартак» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Уралом».«Ростов» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Уфой».РФПЛ. 25-й тур. «Спартак» примет «Урал», «Ростов» – «Уфа» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата России по футболу.Александр Сапета: «Уралу» нужно отбирать очки у «Спартака»Экс-полузащитник «Урала», ныне игрок «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от предстоящего матча екатеринбуржцев с московским «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России.
Футбол
Государство не будет оплачивать покупку телеправ на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Футбол
Николай Димитров: От матча с «Зенитом» у игроков «Урала» остались смешанные эмоции
Футбол
Эден Азар: О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже
Футбол
Фабио Капелло: Каждый раз, когда класико проходит в Мадриде, игроки «Реала» пытаются травмировать Месси
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Андрей Лавров
Андрей Лавроввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости