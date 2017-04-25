Сергей Лавров: Мысли о «Спартаке» помогают успокоиться во время переговоров

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что помогает ему успокоиться, когда партнеры по переговорам не слышат его.

«Я постоянно думаю о «Спартаке», – цитирует «РИА Новости» министра со ссылкой на журнал Esquire.

Напомним, ранее Лавров рассказывал, что болеет за «Спартак» с детства, когда жил у бабушки и дедушки в Ногинске и играл в футбол на стадионе «Спартак».

«Дом стоял на окраине, а рядом находился стадион «Спартак». Летом мы играли там в футбол, зимой гоняли в хоккей, участвовали в турнире «Золотая шайба». Оттуда и пошла моя любовь к красно-белым. «Спартак» органично вошел в мою жизнь», – рассказывал Лавров.

16 апреля Лавров посетил матч «Спартак» – «Зенит» (2:1) и поздравил команду с победой, спустившись в раздевалку после игры.