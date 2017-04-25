Зинедин Зидан: После поражения от «Барселоны» многие думают, что «Реал» – бесполезная команда

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий перед матчем с «Депортиво» в 34-м туре испанской примеры.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 26 апреля, на домашней арене галисийского клуба и стартует в 22.30 мск.

«Каждый имеет право на свое мнение. Например, что чемпионом Испании в этом году станет «Барселона», а «Реал» – просто бесполезная команда. Но мы не собираемся меняться из-за чужих слов. Да, у нас была возможность упрочить лидерство в примере, но мы, к сожалению, не воспользовались этим.

Однако, у «Реала» на одну игру меньше, поэтому не стоит об этом забывать. Сейчас мои игроки думают лишь о завтрашней встрече с «Депортиво». Все в порядке.

Варан? Решение мы примем завтра. Рафаэль хорошо тренировался. Что касается Бэйла, то на его месте я поступил бы также. Если ты чувствуешь себя на сто процентов, то почему бы не выйти на поле? Другое дело, что случаются травмы, и ты не в силах что-то сделать с этим», – цитирует французского специалиста Marca.