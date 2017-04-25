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Виталий Мутко: Работы по развитию футбола много, пока от нее есть неудовлетворенность

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о развитии российского футбола после проведения чемпионата мира-2018.

– Мы этим озабочены. Вопрос связан с тем, что мы должны делать с футболом. Надо было концептуально принимать ряд мер раньше. Мы бы хотели, чтобы во всех городах как минимум во всех городах, где будет чемпионат мира, была четкая структура футбола – профессиональные клубы, школы. Мы хотим, чтобы менялся наш чемпионат: с точки зрения интереса, популяризации. Мы уделяем большое внимание подготовке национальной команды, организации чемпионата, усилению роста доморощенных игроков. Хотим, чтобы наш футбол был интересным. Первые шаги сделаны. Российские клубы неплохо выступили в еврокубках, уже 3 клуба будут играть в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы.

Конечно, есть еще много проблем – в организации футбольного хозяйства, экономике, привлечении инвестиций, болении, умении показывать футбол. Нужно найти баланс: усиливаем интерес к футболу, он поднимается у людей, а потом выступает сборная или клубы – приходит разочарование. Будем работать: сборная уже обновлена, мы приняли ряд решений. Будем двигаться в сторону финансового «фейр плей», поддержке доморощенных игроков. Работы много – пока есть неудовлетворенность от нее, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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