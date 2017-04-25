Макс Ферстаппен: Обгонять без DRS доставляет больше удовольствия

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен высказался о ситуации с обгонами в нынешнем сезоне.

«Конечно, по сравнению с прошлым годом обгонять стало сложнее, но не всё так плохо, – цитирует Autosport.com.ru Ферстаппена. – Теперь чтобы подготовить атаку на новых шинах, нужно один-два круга.

Система DRS в этом сезоне не столь полезна, как раньше. В Шанхае большинство обгонов были проведены без использования подвижного заднего крыла – это доставляет больше удовольствия».

Отметим, что по сравнению с тремя первыми гонками прошлого года среднее количество обгонов в каждом гран-при сократилось с 73 до 21.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 апреля в Сочи.