«Оренбург» – «Зенит». Кокорин не поехал с командой на выезд
Петербургский «Зенит» отправился в Оренбург, где 26 апреля в рамках 25-го тура РФПЛ проведет матч с одноименной командой.
Тренерский штаб сине-бело-голубых взял на выезд 23 игроков.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Юрий Жирков, Евгений Чернов.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кержаков.
Из-за перебора желтых карточек матч с «Оренбургом» пропустят Артем Дзюба и Доменико Кришито. Также на выезд не поехал Александр Кокорин, который получил травму в первом тайме встречи с «Уралом».
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Напомним, матч «Оренбург» - «Зенит» состоится 26 апреля и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция