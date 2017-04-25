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Кучеров выступит за сборную России на Чешских хоккейных играх

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб национальной сборной России определил состав для участия в заключительном этапе Еврохоккейтура – Чешских хоккейных играх.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев.

Защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артем Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов.

Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов.

Главный тренер: Олег Знарок

«Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира, – заявил Знарок. – Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов. После возвращения 2 мая мы проведем контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет в Санкт-Петербурге. И уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство».

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