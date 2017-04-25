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Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ»

Источник:  Get French Football NewsКомментарии

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По данным France Football, 27-летний форвард и его отец уже встречались с представителями действующих чемпионов Франции.

Обамеянг рассчитывает, что продолжит карьеру в клубе, с которым сможет выигрывать титулы. Мечтой форварда сборной Габона остается переход в «Реал», но на данный момент он вряд ли осуществим.

Добавим, что «Боруссия» может потребовать компенсацию за Обамеянга в размере 100 миллионов евро.

Ранее Обамеянг уже играл во Франции за «Дижон» (2008-2009), «Лилль» (2009-2010), «Монако» (2010-2011) и «Сент-Этьен» (2011-2013).

В нынешнем сезоне нападающий забил 27 голов в 28 матчах бундеслиги.

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