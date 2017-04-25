Фернандо Алонсо: Трасса в Сочи будет отличаться от того, что было ранее

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Характер трудностей, с которыми мы столкнемся на Сочи Автодроме в этом сезоне, будет отличаться от того, что было ранее. Например, изобилующий апексами третий поворот сейчас можно будет пройти «педаль в пол», тогда как раньше баланс автомобиля и контроль над ним играли важную роль. Мне интересно скорее узнать, как изменится ощущение нового автомобиля на этой трассе.

Две длинных, слегка изогнутых прямых и скоростные повороты плохо подходят нашему автомобилю, однако благодаря его отличному балансу мы сможем компенсировать недостатки на 90-градусных поворотах, являющихся визитной карточкой этой трассы.

Несмотря на то, что технически это городская трасса, она всё равно довольно быстрая и широкая, что создает благоприятные условия для плотной борьбы и обгонов», - цитирует Алонсо Autosport.

Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.