Фернандо Алонсо: Трасса в Сочи будет отличаться от того, что было ранее
Пилот команды «Макларен»
Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при России.
«Характер трудностей, с
которыми мы столкнемся на Сочи Автодроме в этом сезоне, будет отличаться от
того, что было ранее. Например, изобилующий апексами третий поворот сейчас
можно будет пройти «педаль в пол», тогда как раньше баланс автомобиля и
контроль над ним играли важную роль. Мне интересно скорее узнать, как изменится
ощущение нового автомобиля на этой трассе.
Две длинных, слегка изогнутых
прямых и скоростные повороты плохо подходят нашему автомобилю, однако благодаря
его отличному балансу мы сможем компенсировать недостатки на 90-градусных
поворотах, являющихся визитной карточкой этой трассы.
Несмотря на то, что технически
это городская трасса, она всё равно довольно быстрая и широкая, что создает
благоприятные условия для плотной борьбы и обгонов», - цитирует Алонсо Autosport.