Стоффель Варндорн: В Сочи важна скорость на прямых
Пилот команды «Макларен»
Стоффель Варндорн поделился ожиданиями от Гран-при России.
«Тот факт, что именно здесь я добыл свой титул GP2, – безусловный плюс. – В последнее время мне откровенно не везло, поэтому я намерен изменить положение вещей уже в этот уик-энд.
После сложных уик-эндов
результаты тестов в Бахрейне нас обнадежили. Команде и мне нужен был импульс, и
к тому же мы почерпнули много полезной информации о дальнейшей стратегии
развития автомобиля.
В Сочи важна скорость на прямых
– на таких трассах мы всегда будем проигрывать, тем не менее нашей целью
является работа над надежностью. Если с машиной будет всё в порядке, мы сможем
претендовать на хороший результат в гонке. В любом случае, мы постараемся сделать
всё, что в наших силах», - цитирует Варндорна Autosport.
Гран-при России пройдет с 28 по
30 апреля.