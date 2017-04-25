Стоффель Варндорн: В Сочи важна скорость на прямых

Пилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Тот факт, что именно здесь я добыл свой титул GP2, – безусловный плюс. – В последнее время мне откровенно не везло, поэтому я намерен изменить положение вещей уже в этот уик-энд.

После сложных уик-эндов результаты тестов в Бахрейне нас обнадежили. Команде и мне нужен был импульс, и к тому же мы почерпнули много полезной информации о дальнейшей стратегии развития автомобиля.

В Сочи важна скорость на прямых – на таких трассах мы всегда будем проигрывать, тем не менее нашей целью является работа над надежностью. Если с машиной будет всё в порядке, мы сможем претендовать на хороший результат в гонке. В любом случае, мы постараемся сделать всё, что в наших силах», - цитирует Варндорна Autosport.

Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.