Капитан юниорской сборной России: Если никто из ФХР не встречал нас, значит, есть у них дела поважнее

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов высказался о том, что никто из представителей ФХР не встречал команду по возвращении в Москву с юниорского чемпионата мира.

«После поражения от финнов в полуфинале все мужики были расстроены, потому что мы не просто могли, а должны были выиграть, но не забили свои моменты. Тем не менее, жизнь не останавливается на этом, вышли на игру за бронзу и бились за медали. Все мужики – красавцы, все понимали, что медаль обязательно нужна.

На самом деле нам очень приятно, что журналисты приехали и встретили нас, спасибо вам большое, правда, очень приятно. Если никто из федерации не приехал, значит, видимо, есть у них дела поважнее», – приводит «Р-Спорт» слова Липанова.

Напомним, на чемпионате мира в Словакии сборная России стала бронзовым призером, выиграв медали турнира впервые с 2011 года.