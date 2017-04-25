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«Макларен» получит более надежные двигатели к Гран-при России

Источник:  Motorsport.comКомментарии

На машины пилотов «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна в Сочи установят обновленную версию теплового мотор-генератора MGU-H.

Напомним, на третьем этапе сезона-2017 команда из Уокинга столкнулась в повторяющимися поломками MGU-H, и второй раз подряд ни один ее пилот не добрался до финиша. 

Motorsport.com стало известно, что к предстоящему российскому этапу оба пилота получат новые мотор-генераторы, однако это будет лишь повышение надежности существующего устройства, а не новая спецификация.

Тем не менее, замена учитывается в рамках лимита на сезон, установленного регламентом. Это значит, что Алонсо будет использовать третий по счету MGU-H в сезоне, а Вандорн получит уже четвертый – установка следующего устройства приведет для бельгийца к штрафу на стартовой решетке.

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