«Макларен» получит более надежные двигатели к Гран-при России
На машины пилотов «Макларена» Фернандо
Алонсо и Стоффеля Вандорна в Сочи установят обновленную версию теплового
мотор-генератора MGU-H.
Напомним, на
третьем этапе сезона-2017 команда из Уокинга столкнулась в повторяющимися
поломками MGU-H, и второй раз подряд ни один ее пилот не добрался до финиша.
Motorsport.com стало известно, что к предстоящему российскому
этапу оба пилота получат новые мотор-генераторы, однако это будет
лишь повышение надежности существующего устройства, а не новая спецификация.
Тем не
менее, замена учитывается в рамках лимита на сезон, установленного регламентом.
Это значит, что Алонсо будет использовать третий по счету MGU-H в сезоне, а
Вандорн получит уже четвертый – установка следующего устройства приведет
для бельгийца к штрафу на стартовой решетке.