Андрей Терентьев: Чемпионат Южного федерального округа по ММА прошел показательно

В Новороссийске определились победители чемпионата Южного федерального округа по ММА, завершающего отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.

Итоги соревнований прокомментировал вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев: «Чемпионат Южного федерального округа прошел показательно, - отличная организация, спортсмены доброжелательны, безупречно отработала судейская бригада. Не было значительной разницы в уровне соревнующихся, - «досрочных» боев немного, все бои равные, все бои с «накалом».

Хочется похвалить всех спортсменов, а также их тренеров из всех регионов России, которые приняли участие в чемпионатах своих округов в этом году. Уровень бойцов, начиная с Сибирского Федерального округа и заканчивая последним чемпионатом Южного федерального округа, очень высокий.

Отмечу одну из главных и хороших тенденций этого года в целом, - нет значительной разницы в уровне бойцов. Это важно, это означает, что на чемпионате России в мае будет очень высокая конкуренция. После изменений в правилах взвешивания, ребята ушли на категорию выше, а значит в этом году полностью сменился состав участников. Так что на национальном чемпионате нас ждут очень конкурентные и интересные бои», - сказал Терентьев.

Золото и «путевки» на чемпионат России-2017 в своих весовых категориях завоевали:

до 56,7 кг: Шахмандаров Гасангусейн (Волгоградская область);

до 61,2 кг: Карагишов Сауд (Астраханская область);

до 65,8 кг: Осипян Аркадий (Краснодарский край);

до 70,3 кг: Висенгериев Муса (Краснодарский край);

до 77,1 кг: Тагиров Тагир (Астраханская область);

до 84 кг: Умалатов Магомед (Краснодарский край);

до 93 кг: Матевосян Григор (Краснодарский край);

свыше 93 кг: Ильясов Магомед (Ростовская область).

В командном зачете Краснодарский край занял первое место, второе - команда Ростовской области, «бронза» досталась Волгоградской области.

Чемпионат России по ММА-2017 пройдет 10-11 мая в Ростове-на-Дону.