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Виктор Гончаренко: Результаты ЦСКА подтверждают, что мы сделали правильный выбор

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление команды в весенней части чемпионата и переход на новую тактическую схему.

– Для меня очень важно, чтобы команда двигалась в выбранном направлении и выполняла определенные требования, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Все это присутствует, да и результаты подтверждают, что нами был сделан правильный выбор. ПФК ЦСКА даже в ничейных матчах против «Зенита» и «Краснодара» превосходил соперников по количеству голевых моментов. Понятно, что предела совершенству нет, и мы продолжаем усердно работать над улучшением различных аспектов игры в обороне и атаке. На данный момент есть определенное удовлетворение от того, что уже удалось сделать.

– Со стороны показалось, что армейцы быстро освоили тактическую схему 3-5-2, на которую команда перешла минувшей зимой.
– Система действительно прижилась, это очень важный момент. Футболисты хорошо понимают, что и зачем они делают. Хотя при этой схеме существует опасность: периодически команда позволяет себе брать паузу, а этого делать не следует. Ребята у нас опытные, они чувствуют, в какой момент можно взять небольшую передышку вместо того, чтобы пойти в прессинг и отобрать мяч у противника. Это так называемая пассивная фаза защиты, мне бы хотелось, чтобы в нашей игре таких моментов было как можно меньше. Но в целом можно сказать, что команда грамотно реагирует на эпизоды, возникающие по ходу матчей.

Напомним, в 25-м туре 26 апреля ЦСКА примет на своем стадионе «Локомотив».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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