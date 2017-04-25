Андреа Белотти: Не думаю, что мой трансфер стоит 100 млн евро
Форвард «Торино» Андреа Белотти прокомментировал заявление президента клуба Урбано Кайро, который ранее сообщил, что сумма отступных за игрока сборной Италии составляет 100 млн евро.
«Честно говоря, я не думаю, что мой трансфер стоит таких денег», – приводит слова нападающего Goal.
В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 33 матча, забил 27 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Белотти в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.
Добавим, что по информации СМИ, на итальянца также претендует «Челси», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».
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