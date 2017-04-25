Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Футбол  Боруссия М- : -Айнтрахт
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андреа Белотти: Не думаю, что мой трансфер стоит 100 млн евро

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Торино» Андреа Белотти прокомментировал заявление президента клуба Урбано Кайро, который ранее сообщил, что сумма отступных за игрока сборной Италии составляет 100 млн евро.

«Честно говоря, я не думаю, что мой трансфер стоит таких денег», – приводит слова нападающего Goal.

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 33 матча, забил 27 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Белотти в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что по информации СМИ, на итальянца также претендует «Челси», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» стал ближе к подписанию Белотти после травмы Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» стал ближе к заключению соглашения с нападающим «Торино» Андреа Белотти после того, как форвард манкунианцев Златан Ибрагимович получил серьезную травму, сообщает Daily Mirror.«Торино» не будет продавать Белотти менее чем за 100 миллионов евроПрезидент «Торино» Урбано Кайро заявил, что форвард Андреа Белотти останется в клубе, а потенциальный покупатель должен выложить за 23-летнего итальянца не менее 100 миллионов евро.Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не собирается приглашать Джо ХартаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе мерсисайдского клуба к голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту, который выступает на правах аренды за «Торино».Харт может перейти в «Ливерпуль» за 20 миллионов фунтовГолкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Sun.«Торино» интересуется защитником «Дармштадта» ФедецкимИнтерес к защитнику «Дармштадта» Артему Федецкому проявляет «Дармштадт». Об этом сообщил сам футболист.«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евроФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и КабальероГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.«Торино» начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды ХартаГолкипер Джо Харт, выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один сезон.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Дэвид Джеймс: Харту будет тяжело вернуться в АПЛ, на его месте я бы стремился к переходу в «Ювентус»Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс высказался о ситуации голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Торино» на правах аренды.«Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино»Матч 29-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Джо Харт: Мне очень нравится итальянский футбол, осообенно отношения фанатов и работа тренераГолкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», рассказал о своем отношении к чемпионату Италии.«Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвертое место в Серии АВ заключительном матче 28-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле переиграл «Торино» со счетом 3:1.Белотти отклонил предложения из АПЛ ради перехода в «Барселону»Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».Хосеп Гвардиола: Будущее Харта решится этим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в английский клуб голкипера «Торино» Джо Харта, а также прокомментировал возможное продление контрактов с рядом игроков стартового состава.«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате ИталииМатч 25-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Торино» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».Скауты «МЮ» по просьбе Моуринью вылетели в Италию, чтобы просмотреть игру БелоттиТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не уверен, что трансфер форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна усилит его команду.«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти«Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.
Футбол
Георгий Черданцев: Столько нервов все тратят на обсуждение судейства, надо немного успокоиться
Футбол
Дмитрий Тарасов: Сосредоточены на ЦСКА, но держим в уме финал Кубка России
Футбол
Виктор Гончаренко: Результаты ЦСКА подтверждают, что мы сделали правильный выбор
Хоккей
Кучеров выступит за сборную России на Чешских хоккейных играх
все новости
Торино
Торинокалендарьстатистика
Андреа Белотти
Андреа Белоттивсе новости