Дмитрий Тарасов: Сосредоточены на ЦСКА, но держим в уме финал Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о настрое команды на матч 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

– Впереди большой матч, – приводит слова Тарасова официальный сайт «Локомотива». – Все понимают, что это за игра, так что дополнительного настроя не нужно. Сделаем все, чтобы победить и показать хороший футбол.

– Упущенная победа над «Амкаром» психологически сказалась на команде?

– Нет, но все равно мы уже несколько дней тренируемся и обсуждаем ту игру, вспоминаем какие-то моменты. Вели 3:1 и не удержали победу. Ничья равносильна поражению.

– О финале Кубка уже думаете?

– Конечно. У тренеров уже есть план, как готовиться и как тренироваться. Но в любом случае следующая игра всегда самая важная. Так что сейчас сосредоточены на ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля на «Арене ЦСКА». Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч ЦСКА - Локомотив Место и дата 26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Добавим, что финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.