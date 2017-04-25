Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Футбол  Боруссия М- : -Айнтрахт
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Тарасов: Сосредоточены на ЦСКА, но держим в уме финал Кубка России

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о настрое команды на матч 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

– Впереди большой матч, – приводит слова Тарасова официальный сайт «Локомотива». – Все понимают, что это за игра, так что дополнительного настроя не нужно. Сделаем все, чтобы победить и показать хороший футбол.

– Упущенная победа над «Амкаром» психологически сказалась на команде?
– Нет, но все равно мы уже несколько дней тренируемся и обсуждаем ту игру, вспоминаем какие-то моменты. Вели 3:1 и не удержали победу. Ничья равносильна поражению.

– О финале Кубка уже думаете?
– Конечно. У тренеров уже есть план, как готовиться и как тренироваться. Но в любом случае следующая игра всегда самая важная. Так что сейчас сосредоточены на ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля на «Арене ЦСКА». Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Добавим, что финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: Члены КДК справедливо разобрались в эпизодеПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета не применять к нему дополнительных санкций после удаления в матче 24-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:3).Росгвардия: На матче «Ростов» - «Спартак» не было зафиксировано грубых нарушений правопорядкаВо время матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (3:0) не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.Георгий Черданцев: Столько нервов все тратят на обсуждение судейства, надо немного успокоитьсяКомментатор телеканала «Матч ТВ» обратился к футбольным болельщикам.Виктор Гончаренко: Результаты ЦСКА подтверждают, что мы сделали правильный выборГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление команды в весенней части чемпионата и переход на новую тактическую схему.«Оренбург» – «Зенит». Кокорин не поехал с командой на выездПетербургский «Зенит» отправился в Оренбург, где 26 апреля в рамках 25-го тура РФПЛ проведет матч с одноименной командой.«Спартак» обыграл «Зенит» и решил – уже чемпион»«Спартак» обыграл «Зенит» и решил – уже чемпион»Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о нынешнем состоянии футбольного «Спартака».Сергей Лавров: Мысли о «Спартаке» помогают успокоиться во время переговоровМинистр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что помогает ему успокоиться, когда партнеры по переговорам не слышат его.Николай Димитров: От матча с «Зенитом» у игроков «Урала» остались смешанные эмоцииБолгарский полузащитник «Урала» Николай Димитров полагает, что не стоит заострять внимание на теме судейства в чемпионате России.Эрнани: Хочу сделать что-то важное для «Зенита»Эрнани: Хочу сделать что-то важное для «Зенита»Полузащитник питерского клуба – 32-й бразилец, которого Мирча Луческу пригласил в свои команды.Павлюченко дисквалифицирован на один матч и на два условноФорвард «Урала» Роман Павлюченко избежал длительной дисквалификации за нецензурную брань в адрес арбитра матча 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова.Денис Попов: Интрига в борьбе за чемпионство еще не умерлаБывший форвард ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от заключительных туров чемпионата России по футболу.КДК РФС: Глушаков пропустит только матч с «Уралом», мы решили не дисквалифицировать его дополнительноГлава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который был удален в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).Валерий Непомнящий: Бердыев давно наработал на приглашение от грандовРоссийский тренер Валерий Непомнящий отметил эффективную работу Курбана Бердыева с «Ростовом».Роман Павлюченко: Новый стадион в Петербурге хороший. Единственное, что не понравилось – раздевалкиНападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от посещения стадиона «Санкт-Петербург», где екатеринбургский клуб встречался с «Зенитом» в рамках 24-го тура РФПЛ (0:2).Роман Павлюченко: Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матчаНападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал скандальное судейство матча с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».Валерий Непомнящий: У «Спартака» есть проблемы, но они со знаком «плюс»Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уралом» в 25-м туре чемпионата России по футболу.Григорий Иванов: Буду просить КДК, чтобы срок дисквалификации Павлюченко был как можно меньшеПрезидент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об удалении Романа Павлюченко в матче против «Зенита», который состоялся в Санкт-Петербурге 22 апреля (0:2).Гарантированный «Зенит» и щедрый «Рубин». Гонка за золотом: 25-й тур РФПЛГарантированный «Зенит» и щедрый «Рубин». Гонка за золотом: 25-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.Юрий Матвеев: Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»Тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о готовности команды к матчу 25-го тура РФПЛ, в котором екатеринбуржцы сыграют в Москве против «Спартака».Возвращение игроков «Спартака», обвинения Орлова и разбор полетов (видео)Возвращение игроков «Спартака», обвинения Орлова и разбор полетов (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Георгий Черданцев: Столько нервов все тратят на обсуждение судейства, надо немного успокоиться
Футбол
Дмитрий Тарасов: Сосредоточены на ЦСКА, но держим в уме финал Кубка России
Футбол
Виктор Гончаренко: Результаты ЦСКА подтверждают, что мы сделали правильный выбор
Хоккей
Кучеров выступит за сборную России на Чешских хоккейных играх
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасоввсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости