Георгий Черданцев: Столько нервов все тратят на обсуждение судейства, надо немного успокоиться
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратился к футбольным болельщикам.
«Столько нервов и времени все тратят в выходные на обсуждение судейства, а на выходе штиль и никаких сенсаций. Надо немного успокоиться имхо», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Столько нервов и времени все тратят в выходные на обсуждение судейства, а на выходе штиль и никаких сенсаций. Надо немного успокоиться имхо)— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 25 апреля 2017 г.
Отметим, что в эти выходные состоялся матч 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который обслуживал арбитр из Москвы Алексей Еськов. Рефери удалил трех игроков екатеринбургского клуба, что вызвало бурное негодование среди болельщиков и экспертов.
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