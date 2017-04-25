Георгий Черданцев: Столько нервов все тратят на обсуждение судейства, надо немного успокоиться

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратился к футбольным болельщикам.

«Столько нервов и времени все тратят в выходные на обсуждение судейства, а на выходе штиль и никаких сенсаций. Надо немного успокоиться имхо», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Столько нервов и времени все тратят в выходные на обсуждение судейства, а на выходе штиль и никаких сенсаций. Надо немного успокоиться имхо) — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 25 апреля 2017 г.

Отметим, что в эти выходные состоялся матч 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который обслуживал арбитр из Москвы Алексей Еськов. Рефери удалил трех игроков екатеринбургского клуба, что вызвало бурное негодование среди болельщиков и экспертов.