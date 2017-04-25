Росгвардия: На матче «Ростов» - «Спартак» не было зафиксировано грубых нарушений правопорядка
Во время матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак»
(3:0) не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка. Об этом сообщили
в пресс-службе Росгвардии.
«В охране общественного порядка во время проведения футбольного
поединка совместно с другими правоохранительными органами принимало участие
более 360 сотрудников Росгвардии: бойцы ОМОН, военнослужащие Северо-
Кавказского округа и специалисты авиационного отряда специального назначения
управления Росгвардии по Ростовской области.
В отношении нарушителей общественного порядка правоохранительными
органами составлено 13 административных протоколов. Благодаря слаженной работе
всех задействованных подразделений правоохранительных органов грубых нарушений
правопорядка и противоправных действий не допущено», - цитирует
пресс-службу Росгвардии ТАСС.
После матча в интернете появилась видеозапись конфликта между сотрудниками ОМОН с болельщиками «Спартака». Напомним, «Спартак» является лидером чемпионата, имея в активе 54 очка у «Ростова» 36 очков и пятое место.