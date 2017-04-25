Росгвардия: На матче «Ростов» - «Спартак» не было зафиксировано грубых нарушений правопорядка

Во время матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (3:0) не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В охране общественного порядка во время проведения футбольного поединка совместно с другими правоохранительными органами принимало участие более 360 сотрудников Росгвардии: бойцы ОМОН, военнослужащие Северо- Кавказского округа и специалисты авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Ростовской области.

В отношении нарушителей общественного порядка правоохранительными органами составлено 13 административных протоколов. Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений правоохранительных органов грубых нарушений правопорядка и противоправных действий не допущено», - цитирует пресс-службу Росгвардии ТАСС.

После матча в интернете появилась видеозапись конфликта между сотрудниками ОМОН с болельщиками «Спартака». Напомним, «Спартак» является лидером чемпионата, имея в активе 54 очка у «Ростова» 36 очков и пятое место.