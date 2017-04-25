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Владислав Третьяк: Сборная России поедет в Корею за две недели до Олимпиады

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, как сборная России будет готовиться к олимпийскому турниру в Пхенчхане.

«У нас ездила в Корею олимпийская сборная, исполнительный директор ФХР. Условия хорошие. Мы склоняемся к подготовке там. Команда приедет туда за две недели до начала олимпийского турнира», – приводит ТАСС слова Третьяка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФХР выбирает место для подготовки национальной команды к Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 14 по 25 февраля 2018 года.

Добавим, что в марте олимпийская сборная России провела два контрольных матча со сборной Южной Кореи.

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