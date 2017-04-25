Борис Майоров: Зайцев – серьезная потеря! У нас мало мобильных защитников

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал травму Никиты Зайцева, из-за которой защитник «Торонто» пропустит чемпионат мира.

- Зайцев – это, безусловно, очень серьезная потеря, - считает Борис Майоров. - Не так много у нас активных и мобильных защитников. А Никита еще и хороший сезон провел в «Торонто». Очень жаль, что его не будет в Кельне. Ну вот посмотрим на Евротуре – как сборная без него будет справляться. Тем более, что и Войнов, также защитник атакующего плана, турнир пропускает.

Напомним, что на этой неделе сборная России примет участие в чешском этапе Евротура. Первый поединок наша команда проведет в четверг, 27 апреля, в Стокгольме. Соперником россиян там станет сборная Швеции.

Этот турнир станет своеобразной генеральной репетицией команды Олега Знарка перед чемпионатом мира.