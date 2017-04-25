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Павел Колобков поздравил участников конгресса индустрии зимних видов спорта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков направил приветственное слово участникам, организаторам и гостям XIII Международного Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха:

«От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично рад приветствовать участников, организаторов и гостей XIII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха!

Это событие уже обрело свою историю. Конгресс впервые прошел в 2005 году в Москве, затем его ежегодно принимали в разных регионах России, и сегодня он вернулся в столицу страны.

Наша отрасль выполняет важную роль в социально-экономическом развитии государства. Физическая культура и спорт являются важной составляющей общего здоровья нации, а зимние виды спорта традиционны для большей части населения.

Россия имеет огромный туристский потенциал и возможности для активного отдыха. Пожалуй, в каждом регионе сегодня созданы достойные условия для занятий спортом и туризмом в самых различных формах.

Уверен, Конгресс пройдет на высоком организационном уровне, будет способствовать развитию международных деловых контактов, повышению конкурентоспособности индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха в нашей стране.

Желаю всем плодотворной работы, конструктивного диалога, достижения намеченных целей и новых успехов!

Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков»

XIII Международный Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха пройдет в Москве с 31 мая по 2 июня и соберет на своих площадках более 300 российских и зарубежных  делегатов, среди которых представители Минспорта России, государственной власти федерального и регионального уровней, руководители общественных организаций, представители туристической отрасли, владельцы и руководители ведущих горнолыжных комплексов, президенты союзов, федераций и ассоциаций по зимним видам спорта, руководители проектных, строительных организаций, производители и поставщики спортивных товаров, руководители и преподаватели спортивных вузов и школ, представители СМИ.

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