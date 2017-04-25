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Молодежка «Зенита» благодаря голу на последней минуте избежала поражения от «Оренбурга»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 25-го тура первенства России среди молодежных составов клубов РФПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» завершился ничьей - 1:1.

Встреча прошла на стадионе «Газовик». На 60-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Сергея Митренко. Гости отыгрались на последней добавленной минуте ко второму тайму, отличился форвард Егор Денисов.

Оренбуржцы завершили ничьей третий матч подряд. Набрав 24 очка, подопечные Олега Веретенникова занимают в таблице первенства 14-е место. Петербургская команда идет на третьей позиции, имея в активе 47 очков. От второго места, которое занимает «Спартак», сине-бело-голубые отстают на восемь очков.

В следующем туре молодежного первенства «Зенит» встретится на выезде с «Томью», а «Оренбург» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов».

Напомним, основные составы «Оренбурга» и «Зенита» проведут матч 26 апреля на стадионе «Газовик». Начало встречи в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Оренбург (мол) - Зенит (мол) - 1:1 (0:0)

Место и дата

25 апреля 14:00, , Онлайн-трансляция

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