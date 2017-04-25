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Немецкое издание Bild бойкотирует Кубок конфедераций

Источник:  BildКомментарии

На сайте немецкого издания Bild появилось заявление о бойкоте Кубка конфедераций-2017. Напомним, что турнир пройдет в России.

Заявление начинается с заглавия «Bild бойкотирует турнир Путина». Заметка проиллюстрирована фотографией президента РФ Владимира Путина. В статье сообщается, что на журналистов, которые будут работать на турнире, будут наложены ограничения – они должны будут писать только о футболе.

Кроме того, Bild сообщает, что во время турнира у иностранных журналистов будет ограничена свобода передвижения. «Журналист, который не может сообщить все, что он видит, не журналист, а пропагандист», - пишет автор статьи.

Напомним, ранее Bild не писал о результатах сборной России на Олимпиаде-2016 из-за скандала с допингом.

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