Немецкое издание Bild бойкотирует Кубок конфедераций
На сайте немецкого издания Bild появилось заявление о
бойкоте Кубка конфедераций-2017. Напомним, что турнир пройдет в России.
Заявление начинается с заглавия «Bild бойкотирует турнир Путина». Заметка проиллюстрирована фотографией президента РФ Владимира Путина. В статье сообщается, что на журналистов, которые будут работать на турнире, будут наложены ограничения – они должны будут писать только о футболе.
Кроме того, Bild
сообщает, что во время турнира у иностранных журналистов будет ограничена
свобода передвижения. «Журналист,
который не может сообщить все, что он видит, не журналист, а пропагандист», -
пишет автор статьи.
Напомним, ранее Bild
не писал о результатах сборной России на Олимпиаде-2016 из-за скандала с
допингом.
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