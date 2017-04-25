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Спаллетти встретился с руководством «Фиорентины»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти был замечен на встрече с генеральным директором «Фиорентины» Панталео Корвино.

58-летний итальянец пока отказывается подписывать новый контракт с «Ромой», тогда как действующее соглашение истекает ближайшим летом.

Отметим, что Спаллетти связывает с Корвино давняя дружба, и они встретились на совместном ужине во Флоренции.

Ожидается, что нынешний главный тренер «фиалок» Паулу Соуза покинет свой пост после окончания сезона.

Добавим, что в 2012 году Спаллетти, родившийся недалеко от Флоренции, заявил, что однажды станет главным тренером «Фиорентины».

В нынешнем сезоне «Фиорентина» занимает восьмое место после 33 тура серии A.

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