Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Футбол  Боруссия М- : -Айнтрахт
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Желдаков продлил контракт с «Торпедо»

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Защитник Григорий Желдаков продолжит карьеру в «Торпедо». 25-летний игрок обороны подписал с клубом новый двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне, который Желдаков начинал в составе «Югры», он провел 51 матч и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «–4» и 41 минуте штрафа.

Напомним, ранее Желдаков выступал за «Спартак» (2010-2014) и «Югру» (2014-2016).

26 декабря Желдаков был обменян в «Торпедо» из «Югры» на защитника Александра Макарова.

Всего в КХЛ он провел 254 матча и набрал 34 (10+24) очка при показателе полезности «–9» и 168 минутах штрафа. 

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» заняло шестое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграло в пяти матчах серию с «Динамо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Жамнов: «Спартак» рассчитывал на Дыбленко, но я не могу изменить его решениеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал решение защитника красно-белых Ярослава Дыбленко продолжить карьеру за океаном.Фарм-клуб «Куньлуня» получит название «Куньлунь Ред Стар Кэпитал»Фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар», который готовится выступать в ВХЛ, будет базироваться в Пекине, а не Харбине, как об этом сообщалось ранее.Олег Гросс: «Ванкувер» пытался сохранить Трямкина, но он выбрал родной «Автомобилист»Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал возвращение в клуб защитника Никиты Трямкина.Хартли получил предложение от рижского «Динамо»Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли может стать главным тренером рижского «Динамо».Сидоров продлил контракт с «Ак Барсом»Защитник Михаил Сидоров продолжит карьеру в «Ак Барсе». 19-летний игрок обороны подписал с клубом контракт на три года.Арзамасцев продлил контракт с «Салаватом» на два годаКак информирует официальный сайт «Салавата Юлаева», защитник Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение уфимского клуба.Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу – сложный моментВице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука.«Ак Барс» сообщил об уходе ВарнаковаКак сообщает пресс-служба «Ак Барса, клуб расторг контракт с нападающим Михаилом Варнаковым по обоюдному согласию сторон.«Ак Барс» подпишет с Малыхиным контракт на один годФорвард «Ак Барса» Федор Малыхин продолжит карьеру в казанском клубе.Нападающий Закриссон вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Сибирью»«Сибирь» подписала контракт с нападающим Патриком Закриссоном.Директор «Ак Барса»: В межсезонье сделаем два-три точечных усиления, не большеДиректор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов оценил игру вратарей команды и рассказал об ожиданиях от следующего сезона.Андрей Миронов: Сезон получился для меня очень скомканнымЗащитник «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги сезона, в котором команда дошла до второго раунда плей-офф.Агент Херсли: Ведем переговоры с петербургским СКА, обсуждаем новый контрактАгент Патрика Херсли Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в швейцарский «Лугано».Директор «Ак Барса»: Билялетдинов всей душой в «Ак Барсе», и мы готовы ему во всем помогатьДиректор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым и о переговорах с форвардом Владимиром Ткачевым.Защитник СКА Херсли может перейти в «Лугано»Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано», сообщает RSI.Ковальчук, Яковлев и Хохлачев посетили Эль КласикоХоккеисты СКА Илья Ковальчук, Егор Яковлев и Александр Хохлачев посетили игру 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделю«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделюЧемпионство СКА, открытие нового стадиона и судейство в пользу Луческу – не все, что нужно запомнить.Вячеслав Быков: Было бы правильнее взять на ЧМ большинство игроков из КХЛОбозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.Гендиректор ХК «Сочи»: Вероятность отъезда Фантенберга в НХЛ существуетГенеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подтвердил, что шведский защитник команды Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ.Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактахЧлен совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым о новых контрактах.
Футбол
Георгий Черданцев: Столько нервов все тратят на обсуждение судейства, надо немного успокоиться
Футбол
Дмитрий Тарасов: Сосредоточены на ЦСКА, но держим в уме финал Кубка России
Футбол
Виктор Гончаренко: Результаты ЦСКА подтверждают, что мы сделали правильный выбор
Хоккей
Кучеров выступит за сборную России на Чешских хоккейных играх
все новости
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Григорий Желдаков
Григорий Желдаковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости