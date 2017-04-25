Желдаков продлил контракт с «Торпедо»

Защитник Григорий Желдаков продолжит карьеру в «Торпедо». 25-летний игрок обороны подписал с клубом новый двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне, который Желдаков начинал в составе «Югры», он провел 51 матч и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «–4» и 41 минуте штрафа.

Напомним, ранее Желдаков выступал за «Спартак» (2010-2014) и «Югру» (2014-2016).

26 декабря Желдаков был обменян в «Торпедо» из «Югры» на защитника Александра Макарова.

Всего в КХЛ он провел 254 матча и набрал 34 (10+24) очка при показателе полезности «–9» и 168 минутах штрафа.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» заняло шестое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграло в пяти матчах серию с «Динамо».