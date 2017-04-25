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Капризов поедет на матчи сборной России в Санкт-Петербург

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состав олимпийской сборной России на матчи с Норвегией и Словенией в Санкт-Петербурге.

Тренерский штаб национальной сборной совместно с тренерами олимпийской команды определили игроков, которые примут участие в Кубке АЛРОСА.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский («Автомобилист»), Андрей Филоненко (ЦСКА).

Защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все – ЦСКА), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба – «Салават Юлаев»), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба – СКА)

Олег Браташ, главный тренер олимпийской сборной:

«Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в Еврочеллендже, продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая – присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт-Петербурге. Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды – национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира».

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