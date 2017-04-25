Капризов поедет на матчи сборной России в Санкт-Петербург
Состав олимпийской сборной России на матчи с Норвегией и Словенией в Санкт-Петербурге.
Тренерский штаб национальной сборной совместно с тренерами олимпийской команды определили игроков, которые примут участие в Кубке АЛРОСА.
Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский («Автомобилист»), Андрей Филоненко (ЦСКА).
Защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все – ЦСКА), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба – «Салават Юлаев»), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба – СКА)
Олег Браташ, главный тренер олимпийской сборной:
«Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в Еврочеллендже, продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая – присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт-Петербурге. Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды – национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира».