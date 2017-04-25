«Монако» требует у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Мбаппе

«Манчестер Сити» хотел бы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Монегаски требуют за игрока большие деньги.

Как сообщает The Times, «Монако» ответил на запрос «Сити», что готов продать игрока за 130 миллионов евро. В связи с этим английский клуб решил на данный момент отказаться от приобретения игрока.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 37 матчей за «Монако» и забил 23 мяча при 11 голевых передачах.