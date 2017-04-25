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«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Шахином (фото)

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

28-летний полузащитник Нури Шахин продолжит выступления за дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает пресс-служба «шмелей», сегодня игрок сборной Турции поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2019 года.

Отметим, что хавбек является воспитанником клуба. Всего за «Борусиию» Шахин провел 255 матчей.

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