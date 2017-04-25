«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Шахином (фото)
28-летний полузащитник Нури Шахин продолжит выступления за дортмундскую «Боруссию».
Как сообщает пресс-служба «шмелей», сегодня игрок сборной Турции поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2019 года.
#nuri2019 pic.twitter.com/iLkZtgAS1h— Borussia Dortmund (@BVB) 25 апреля 2017 г.
Отметим, что хавбек является воспитанником клуба. Всего за «Борусиию» Шахин провел 255 матчей.
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