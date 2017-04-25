«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Шахином (фото)

читайте также

Арьен Роббен: Если мы выложимся на сто процентов, то сможем победить «Боруссию» Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.

Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ» Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Филипп Лам: Мы должны будем выложиться на 100 процентов в матче с «Боруссией» Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящего матч 1/2 финала против дортмундской «Боруссии».

Алаба получил травму и может пропустить матч с «Боруссией» в Кубке Германии Защитник «Баварии» Давид Алаба получил травму в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Из-за этого он был заменен на 17-й минуте.

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в Менхенгладбахе Футболисты дортмундской «Боруссии» на последних минутах вырвала победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

В Германии арестован выходец из России, подозреваемый во взрыве автобуса «Боруссии» Суд вынес решение об аресте выходца из России, подозреваемого во взрыве автобуса дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Германии.

Биржа на крови: россиянин взорвал автобус «Боруссии», чтобы заработать на акциях По подозрению в организации взрыва автобуса дортмундской «Боруссии» задержали гражданина России.

Секрет «Монако»: как клуб крохотного княжества одолел вице-чемпиона Германии Вопреки прогнозам, дортмундская «Боруссия» не сумела оказать достойное сопротивление молодой и все более удивляющей команде из Монако.

Александр Шмурнов: Игра «Монако» – самый восхитительный взлет в мировом футболе последних лет Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру «Монако» в матче с «Боруссией» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус и «Монако» в полуфинале ЛЧ, шайба Овечкина и страшная травма гонщика Ф-4. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Леонарду Жардим: Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе: Надеемся, что продолжим выступать в том же духе Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Роман Бюрки: Мы отчаянно старались переломить ход поединка после перерыва Голкипер «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Томас Тухель: Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Марко Ройс: Не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монако».

«Монако» – «Боруссия» Д - 3:1. Как это было В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с дортмундской «Боруссией».

«Монако» – «Боруссия». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Монако» и дортмундской «Боруссии», которые сегодня сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Промес вошел в команду недели FIFA17 Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен компанией EA Sports в команду недели FIFA17.