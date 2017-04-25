Отец Сусо: С продлением контракта с «Миланом» все в порядке

Отец полузащитника «Милана» Сусо Хесус Фернандес рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта своего сына.

«Пока официальной информации нет, – приводит Football Italia слова Хесуса Фернандеса. – Могу только сказать, что прямо сейчас все идет хорошо, и продление контракта вполне возможно. Пока мы ждем реакцию от клуба».

Напомним, Сусо перешел в «Милан» в 2014 году из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на счету 23-летнего испанца семь голов и девять голевых передач в 30 матчах серии A.

Добавим, что «россонери» занимают шестое место после 33 туров, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

Ранее Сусо также играл на правах аренды в «Альмерии» и «Дженоа».